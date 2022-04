Inteligência Emocional: O que o caso Will Smith e Chris Rock pode te ensinar

Para desenvolver os cinco pilares, a primeira coisa a saber é que a Inteligência Emocional não é um talento que nasce com algumas pessoas e com outras, não. “Ela é uma habilidade que pode e dever ser desenvolvida. Para isso, é preciso dar um passo de cada vez, trabalhando cada pilar a IE com paciência, para ir aos poucos evoluindo”, explica a especialista em soft skills Alice Salvo Sosnowski. Para ela, com esse conhecimento, é possível praticar novos comportamentos emocionais e alcançar novos patamares mais inteligentes e assertivos no relacionamento com as pessoas, seja no campo pessoal ou profissional.