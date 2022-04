No boletim desta quinta, Sete Lagoas confirma mais seis casos e mantém taxa de ocupação de UTI por Covid

Sete Lagoas chega a 35.476 contaminações por Covid nesta quinta-feira, 7 de abril, com mais seis casos confirmados: cinco mulheres e um homem. Não há óbitos registrados no município desde o dia 25 de março. São 677 óbitos, 300 pessoas em monitoramento, dez em isolamento domiciliar e 16.675 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Há quatro internados com resultado positivo e um aguardando exames, 62.375 testes negativos e 34.785 casos de cura.

Três pacientes estão internados em UTI, todos de Sete Lagoas, e dois em enfermaria, também ambos de Sete Lagoas. No Hospital Nossa Senhora das Graças são três internados, sendo um em leito de UTI do SUS. No Hospital Municipal há dois internados, ambos em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) se mantém hoje em 30%, mesmo índice considerando apenas leitos do SUS.

Vacinação

No próximo sábado, 9 de abril, de 08h às 15h, tem cronograma de 2ª dose para crianças de 5 a 11 anos, com Pfizer para quem tomou a 1ª dose até 9 de fevereiro e com Coronavac para quem tomou a 1ª dose até 9 de março. Crianças que ainda não tomaram a 1ª dose também devem comparecer. Locais: UBS Luxemburgo – R. Itambacuri, 182; UBS Nossa Senhora das Graças – R. Felipe dos Santos, 1.331; ESF Fazenda Velha – R. José Fonseca Pires, 401; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534; e ESF Catarina – R. Santos Reis, 238. Documentos de 1ª dose: certidão de nascimento ou identidade com foto da criança, comprovante de endereço em nome do responsável, cartão SUS ou CPF. Documentos de 2ª dose: certidão de nascimentou ou identidade com foto da criança, comprovante de 1ª dose de Pfizer ou Coronavac, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

Já o público a partir de 12 anos que tomou a 1ª dose de Pfizer há mais de 21 dias recebe a 2ª dose às quartas-feiras, dias 13, 20 e 27 de abril, de 09h às 15h, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109, São Geraldo. Vale também como dose de reforço para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto que tomaram a 2ª dose há mais de quatro meses. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose ou 2ª dose de Pfizer, cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus