Feira de Artesanato de Páscoa será realizada sexta e sábado no Ginásio Coberto

A poucos dias de celebrar a Páscoa, os sete-lagoanos e quem estiver visitando a cidade na próxima sexta-feira, 8, e no sábado, 9, terão uma ótima opção para comprar peças artesanais de excelente qualidade e bom gosto. Nestes dois dias será realizada pelo grupo Artesãos 7 Lagoas e Região a Feira dos Artesãos 3.0, no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, localizado na Praça da Feirinha, no Centro.

A edição especial de Páscoa vem mais forte do que as realizadas no período natalino e também a realizada em março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher e Dia do Artesão. Desta vez, serão 48 artesãs e artesãos expondo peças diversificadas que agradam a todos os gostos. “Nossa primeira edição em dezembro de 2021 foi um sucesso. Foi linda, muito bem organizada e em um ambiente familiar, além das nossas expectativas. Estamos felizes com tudo realizado até agora. Nosso objetivo vem sendo alcançado, buscando trazer variedades de produtos com preços acessíveis e movimentando o comércio”, avalia Diana Cristina de Souza Reis, coordenadora do evento.

Quem visitar a feira vai encontrar produtos em crochê, macramé, terços, MDF em geral, chinelos bordados, pano de prato, porta bolo, santos em resina, blusas bordadas, toalhas de mesa, toalhas bordadas, entre outras peças de decoração, higiene e vestuário. Na sexta-feira, o funcionamento será de 17h às 22h e no sábado de 10h às 22h. “Todos os artesãos envolvidos ganharam fôlego novo para seguir adiante depois da flexibilização da pandemia quando puderam mostrar os seu trabalhos. Acreditamos que esta terceira edição também será sucesso. Vamos resgatando o artesanato e proporcionando a população de Sete Lagoas e arredores mais uma opção de entretimento e laser”, completa Diana Cristina.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – mais uma vez dá o apoio necessário para a realização do evento, em local com melhor estrutura de cobertura, banheiros, estacionamento e espaço. “O ginásio foi totalmente reformado recentemente e está cumprindo muito bem o seu papel. As atividades esportivas são contínuas e agora ele recebe mais uma edição da feira. O local é central, de fácil acesso e ainda existe o fator positivo para a frequência que é a tradicional feirinha do fim de semana realizada na alameda ao lado”, avalia o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

O grupo Artesãos 7 Lagoas e Região foi fundado em março de 2021 como alternativa de fomento do setor no momento mais agudo da pandemia, onde muitos passavam por dificuldade. A ideia deu certo e vale à pena conhecer de perto o trabalho. As peças também podem ser observadas no Instagram: www.instagram.com/ artesao7lagoas.