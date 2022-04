Fase de Grupos: América desperdiça muitos gols e perde para o Independiente del Valle pela Libertadores

A equipe equatoriana abriu o placar com gol de Sornoza, aos 11 minutos, em falha do sistema defensivo alviverde, que tentou fazer a linha de impedimento, errou e viu o adversário sair de frente com o goleiro Jailson. Já aos 48 minutos da segunda etapa, os visitantes selaram o triunfo com um tento de Billy Arce, em rápido contra-ataque.

Chances desperdiçadas

Ainda no primeiro tempo, os comandados do técnico Marquinhos Santos desperdiçaram quatro chances claras de gol. Duas delas, com Juninho e Alê, dentro da pequena área.