Previsão do tempo para esta quinta-feira, 7 de abril

Nesta quinta-feira, a umidade que chega do mar deixa o céu com muitas nuvens e chuvas isoladas sobre toda a faixa Leste, além da região central do estado de Minas Gerais.

Por outro lado, persiste a condição de tempo estável nas outras regiões do estado em função do predomínio de uma massa de ar quente continental. No pontal do Triângulo Mineiro e Norte do estado a temperatura máxima deve ficar na casa dos 35°C.

Sete Lagoas

Temperatura 18° 32°

Chuva 12mm – 90%

Vento ENE – 16km/h

Umidade 42% 85%

Sol 06:05h 17:52h

Agência Minas com climatempo.com.br