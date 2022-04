Faculdade promove disponibiliza, vagas de emprego. Confira

SUPERVISOR COMERCIAL

1. Formação acadêmica:• Superior completo ou cursando;

• Pós-graduação em curso ou completo.

2. Habilidades necessárias:

. Ter veículo próprio;

. Experiência com vendas;

. Elevado poder de comunicação;

• Liderança desenvolvida;

. Disciplina e execução de rotinas comerciais.

3. Principais atribuições:

• Supervisionar as ações da equipe comercial para o cumprimento das metas;

• Exercer a função de controle, supervisão e acompanhamento das ações comerciais, visando o cumprimento das metas estabelecidas para a captação de alunos novos;

• Prospectar, firmar, desenvolver e operar parcerias com órgãos públicos e privados, promovendo ações, eventos e comunicação adequadas para a captação de alunos novos por meio dessas parcerias.

CONSULTOR COMERCIAL

1. Formação acadêmica: Superior completo ou cursando;

2. Habilidades necessárias:

• Dinamismo e boa comunicação;

• Experiência comercial;

• Disponibilidade para trabalhos internos, externos e viagens (quando necessário).

3. Principais atribuições:

• Seguir o planejamento semanal de ações e metas elaborado junto à supervisão comercial;

• Contribuir com ideias e informações relevantes sobre o mercado educacional;

• Atender o candidato presencialmente, por telefone ou meio digital;

• Ter conhecimento de todos os produtos da instituição, com suas especificações;

• Realizar visitas aos parceiros (escolas, órgãos públicos, empresas), prospectar e fechar novas parcerias;

• Orientar o candidato até o momento da matrícula, disponibilizando todas as informações necessárias para o bom acolhimento na instituição;

• Participar de eventos, feiras, workshops, congressos, representando e promovendo a marca da instituição, seus produtos e serviços.

ESTAGIÁRIOS

Vagas para estagiários nas áreas de Comunicação e Marketing.

Para todas as vagas, salários a combinar.