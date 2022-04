Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (07/04)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Realizar a manutenção de veículos a Diesel-Volvo

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

ESTOQUISTA

Organizar o estoque, manter limpo e organizado, operar sistema informatizado de controle, fazer etiquetagem e embalagem de produtos, realizar inventario e reposição de produtos em loja de material de construção/revestimentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE LINGOTEIRA

Fazer a desmoldagem do gusa na caçamba através do Robô (Máquina hidráulica), fazer a reposição das lingoteiras no rodeio, posicionar as caçambas abaixo do rodeio, apanhar sucata de gusa após a desmoldagem, efetuar limpeza no local de trabalho, controlar o barrelamento com grafite no rodeio, controlar o painel de comando do rodeio e panela, auxiliar no abastecimentos do alto forno e tratamento de gusa com as matérias primas, auxiliar forneiros em serviços gerais da plataforma do alto forno durante paradas programadas.

Necessário experiência comprovada com trabalhos pesados (servente, carga e descarga, trabalhador rural e outros) – Disponibilidade de horário

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SETOR FISCAL

Lançamento de notas fiscais do sistema, conferencia de despesas e de comprovantes fiscais (preço, quantidade), suporte ao setor de expedição na emissão do CTe/NFe controle de despesas diversas, atendimento a fornecedores.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

CASEIRO

Disponibilidade para morar no local (Paraopeba), cuidar de sitio em geral.

Experiência: 06 meses na função.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Atuar na recepção da clínica, realizar cadastro de pacientes, realizar negociação para venda de tratamentos, gerenciar agenda de tratamentos, realizar cobrança de devedores, realizar ações internas de captação de novos clientes etc.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Auxiliar dentista em suas atividades, seguir normas de biossegurança, cuidar da organização dos consultórios, auxiliar na gestão dos materiais, cuidar da esterilização dos materiais.

Experiência: 06 meses – Curso ASB e registro CRO – Ensino Médio Completo

MONTADOR MECÂNICO

Ajustar, montar e regular painéis, executar o encaixe de peças e montagem das mesmas, em maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo.

ASSISTENTE FISCAL E CONTÁBIL

Lançamento de notas fiscais, apuração e declaração de impostos diretos e indiretos, conciliação bancária e de contas contábeis diversas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

CHEFE DE MANUTENÇÃO

Executar e acompanhar atividades elétrica, mecânica, hidráulica e civil, manutenção de geradores de energia, entre outras funções. NR10-NR35-NR33

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico completo.

FRENTISTA

Atuar como frentista ou frentista/caixa.

Experiência comprovada na função – Ensino Médio – Escala 12×36

OPERADOR DE MÁQUINA

Trabalhar nas linhas de produção do acabamento e meios de controles com calibradores, visual e ensaios não destrutivos controlando a qualidade dos produtos para que estejam em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade. Rebarbar as peças utilizando esmeril, lixadeira, policorte, lixadeira, esmerilhadeira e prensas efetuando os desbastes necessários conforme especificações.

Fundamental Completo – Disponibilidade de horário (Manhã/ Tarde ou Noite)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Limpeza geral, lavar/passar e cozinhar.

Experiência: 06 meses na carteira

ASSISTENTE FINANCEIRO

Atendimento ao cliente presencial e eletrônico; demonstração dos produtos ao cliente; acompanhamento de clientes na demonstração, atendimento ao cliente através de redes sociais; criação de conteúdo para vendas em redes sociais, abastecimento das redes sociais com produtos da loja, limpeza e organização da loja, entrega de veículos quando necessário, fechamento das vendas, organização de documentação das vendas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino médio completo

TÉCNICO EM QUALIDADE

Trabalhar no controle de qualidade, atualização de documentos (Plano de Controle, FMEA, Fluxos de processo. Atendimento ao cliente, assistência técnica e gestão de rotinas da qualidade.

Experiência comprovada na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

EMPREGADA DOMÉSTICA

Cuidados da casa em geral e cozinhar. Disponibilidade para trabalhar de quarta a domingo (com folga 01 domingo no mês) – Sitio em Fazenda Velha

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO/LAVADOR DE VEÍCULOS

Abastecer equipamentos e efetuar controle de consumo médio. Lubrificar equipamentos, mantendo em bom estado todos os componentes existentes. Lavar equipamentos, mantendo sempre em ótimo estado de conservação. Retirar excessos de lubrificantes. Averiguar nível de combustível dos equipamentos. Acompanhar volume dos insumos necessários para execução das atividades. Manter limpo e organizado a área de trabalho.

Fundamental Completo – CNH B

SUPERVISOR DE VENDAS

Gerenciamento da loja, vendas de tanques e pias e material de construção.

Experiência: 06 meses na carteira no comércio – Ensino Médio Completo

ATENDENTE DE LOJA (VAGA EXCLUSIVA PCD)

Atendimento aos clientes. – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência.

Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário (Shopping)

TORNEIRO MECÂNICO

Experiência: 06 meses na carteira

ESTOQUISTA

Controle de estoque/almoxarifado

Experiência: 06 meses na função – CNH: AB

FERRAMENTEIRO (VAGA TEMPORÁRIA)

Desenvolver dispositivo, modificar sistema mecânico, solda, corte. Trabalho em altura

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 05 meses – CNH: A ou B

MECÂNICA DE MÁQUINA

Realizar manutenção nas máquinas, conforme programação preventiva ou corretiva: troca de correias, lubrificação, solda, serviços de encanamento, parte hidráulica, pneumática e caldeira. Auxiliar na troca de componentes elétricos das máquinas, com a linha elétrica desligada, quando necessário. Acompanhar todo o processo de produção, verificando e corrigindo qualquer irregularidade apresentada nas máquinas. Auxiliar na manutenção de máquina em outras unidades da Empresa. Desejável curso de Mecânica Industrial ou eletromecânica

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Realizar manutenção em componentes, equipamentos e maquinas industriais. Disponibilidade para eventuais viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Auxiliar na execução das rotinas de expedição estabelecidas pela empresa para o carregamento, transporte, distribuição e o recebimento de produtos, prestando atendimento aos motoristas, cadastrando dados, recolhendo, verificando e emitindo documentos, atuando em conformidade aos procedimentos de sua área.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR

Executar as atividades ligadas a segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. Participar da implementação da política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditorias, acompanhamento e avaliação nas áreas; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Curso completo na função com registro no MTE – Disponibilidade de horário

OPERADOR DE LOJA

Atendimento ao cliente, realização de vendas e confecção de placas automotivas.

Experiência comprovada com vendas – Ensino Médio Completo – Informática nível intermediário

AUXILIAR TECNICO DE MANUTENÇÃO

Conhecimento em manutenção elétrica, hidráulica de equipamentos, disponibilidade para realizar viagens.

Experiência em manutenção Elétrica/Hidráulica – CNH: AB – Fundamental completo

AUXILIAR DE TRANSPORTES

Carregar e descarregar veículos, movimentando a carga no terminal da empresa, orientando-se por praças, bem como auxiliar na operação de distribuição de produtos, conferindo as cargas a serem entregues, carregando e descarregando veículos, controlando os recibos de entrega, para garantir a qualidade do trabalho.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo

