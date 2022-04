Urgente: Na MG-238 homem morre, após ser atropelado nesta quinta-feira em Sete Lagoas

Por volta de 6h desta quinta-feira, 7, na MG 238 em Sete Lagoas, um ciclista de aproximadamente 50 anos perdeu a vida após ser vítima de atropelamento. Ainda não se tem informações, sobre a identificação da vítima.

O acidente aconteceu, envolvendo um ônibus na região do bairro Jardim Primavera. O SAMU já esteve no local e confirmou o óbito.

A Polícia Militar está no local e faz o controle tráfego para as providências para a remoção do corpo. Quem trafegar pela região, deve estar atento para evitar novos acidentes.

Matéria em atualização