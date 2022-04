Boletim: Sete Lagoas continua com redução de internações e segue sem óbitos, nesta quarta (6)

A 13ª semana epidemiológica do ano apresentou 38 novas contaminações, 63,3% a menos que na semana anterior

Sete Lagoas chega a 35.470 contaminações por Covid nesta quarta-feira, 6 de abril, com mais cinco casos confirmados: uma mulher e quatro homens. Não há óbitos registrados no município desde o dia 25 de março. São 677 óbitos, 318 pessoas em monitoramento, nove em isolamento domiciliar e 16.652 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Há quatro internados com resultado positivo e um aguardando exames, 62.332 testes negativos e 34.780 casos de cura.

Três pacientes estão internados em UTI, todos de Sete Lagoas, e dois em enfermaria, também ambos de Sete Lagoas. No Hospital Nossa Senhora das Graças são três internados, sendo um em leito de UTI do SUS. No Hospital Municipal há dois internados, ambos em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) se mantém hoje em 30%, mesmo índice considerando apenas leitos do SUS.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 13ª semana epidemiológica do ano apresentou 38 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, número 63,3% inferior em relação à semana anterior, quando 60 testes deram resultado positivo. A taxa de incidência da doença continua caindo. Foram 0,15 pacientes de 27/03 a 02/04 (semana 13), 0,24 pacientes de 20 a 26/03 (semana 12), 0,95 pacientes de 13 a 19/03 (semana 11), 1,43 pacientes de 6 a 12/03 (semana 10), 1,5 pacientes de 27/02 a 05/03 (semana 9), 2,76 pacientes de 20 a 26/02 (semana 8), 4,43 pacientes de 13 a 19/02 (semana 7) e 7,95 pacientes de 6 a 12/02 (semana 6). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 18, fevereiro teve 33, março contabilizou nove e abril segue sem registros.

A 1ª dose foi aplicada em 185.822 adultos e a 2ª dose em 176.484. Até o momento foram 5.814 aplicações de 1ª dose da Janssen, 13.881 crianças com 1ª dose e 4.391 com 2ª dose, com 84,2% da população com 1ª dose e 74,1% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a dose de reforço foi aplicada em 97.567 pessoas, 52% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). Ao todo, 483.959 doses já foram aplicadas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus