Iveco Sete Lagoas recebe selo de certificação internacional de organização no trabalho

A fábrica da Iveco em Sete Lagoas recebeu, nesta semana, o selo de certificação Great Place to Work (GPTW), tornando-se uma das empresas brasileiras com um ótimo clima organizacional de trabalho, conforme avaliação da renomada consultoria global.

Para obter o selo, a empresa foi avaliada com base em um questionário respondido voluntariamente pelos colaboradores, que se posicionaram quanto ao clima organizacional e a relação com os pares e as lideranças. Além do reconhecimento na fábrica da cidade, a Iveco também recebeu a certificação na Argentina.

“Atuamos focados nos resultados dos nossos negócios, nas experiências das pessoas que trabalham conosco e na construção de um ambiente que permita que cada um possa alcançar seu máximo potencial. Por isso, o selo de certificação GPTW é a confirmação de que estamos no caminho certo”, afirma o diretor de Recursos Humanos do Iveco Group para a América Latina, Eduardo López.

O diretor destaca ainda o valor desta vitória para o fortalecimento do Iveco Group como marca empregadora. “Claramente um reconhecimento ao trabalho que realizamos, focado no bem-estar dos colaboradores e na atuação das lideranças para alcançar este objetivo. Somos muito gratos pelas pessoas que compõem nossos times e, seguramente, conquistar esta certificação nos credencia para atrair novos talentos neste momento de importante crescimento da empresa em toda a região”.

O Great Place to Work é a autoridade global sobre cultura no local de trabalho, experiência dos funcionários e comportamentos comprovados de liderança, indicadores que contribuem para gerar aumento de receita no mercado e maior inovação. A consultoria certifica empresas com excelente clima organizacional.

