MP combate organização criminosa que receptou carga roubada no Norte de Minas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – regional Governador Valadares/Teófilo Otoni, em conjunto com a 2ª Promotoria de Justiça em Pedra Azul, deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 6 de abril, a Operação Antenados. O objetivo é apurar crimes apropriação indébita, receptação dolosa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais, do Gaeco – regional Montes Claros, do Gaeco do Estado da Bahia, da Polícia Militar da Bahia e da Polícia Rodoviária Federal.

Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, determinados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Pedra Azul, com o escopo de arrecadar objetos que possam ser usados como elementos de prova contra os investigados. Os alvos da operação estão nos municípios de Teófilo Otoni, Pedra Azul, Cachoeiro do Pajeú, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Montes Claros, Salinas, Vitória da Conquista/BA e Jequié/BA.

A investigação apura organização criminosa que atua na prática de apropriação e receptação de carga furtada ou roubada e desvio de carga. O nome da operação deve-se à atuação dos “antenistas”, prestadores de serviços das empresas reguladoras e rastreadoras que repassavam informação sobre a localização da carga para os demais integrantes, para juntos se apropriarem de parte dela. Posteriormente, havia a restituição de outra parte para não levantar suspeita da atuação.

Participaram da ação sete promotores de Justiça, 15 policiais rodoviários federais, 32 policiais civis e 51 policiais militares.

Por determinação judicial, as investigações seguem sob segredo de justiça.

Fonte: mpmg.br