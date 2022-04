Operação mira em quadrilha especializada em golpe do WhatsApp em Minas e outros estados

Organização criminosa fez vítimas em diversos estados brasileiros. O prejuízo é de cerca de R$1,8 milhão

As autoridades cumprem, nesta quarta-feira (6/4), mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros de organização criminosa especializada no uso de dados pessoais para a prática de estelionatos por meio do aplicativo Whatsapp.

A ação faz parte da operação Camaleão que integra o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Polícia Militar de Minas Gerais, o Ministério Público do Mato Grosso, polícias civil e militar do Mato Grosso.

Representantes das instituições convocaram coletiva de imprensa, às 15h30, para mais detalhes.

Fonte: Itatiaia