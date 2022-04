Adolescente de Sete Lagoas conquista medalha no Campeonato Mineiro de Judô

A adolescente Ana Clara, de 15 anos, conquistou a medalha de prata na primeira etapa do Campeonato Mineiro de Judô, realizada no município de Matozinhos. A jovem é participante do projeto Esporte na Cidade, no bairro Cidade de Deus.

Para Ana Clara a medalha de prata é um momento de muita felicidade. “Foi uma conquista muito legal e muito divertida. Foi uma experiência muito boa para mim, já que foi a primeira vez que participei de uma competição. Espero que eu possa melhorar mais o meu judô para fazer novas disputas e ganhar outras medalhas”, disse a jovem.

Apesar de ter apenas 15 anos, Ana Clara subiu no tatame para competir na categoria Sub-18 (-57Kg). Para o coordenador do Esporte na Cidade, Fábio Araújo, o momento é de celebração.

“O foco do Esporte na Cidade é o desenvolvimento da criança e dos adolescentes por meio do esporte. Acreditamos que o judô é uma das melhores modalidades para trabalharmos a cidadania, o respeito, o trabalho em equipe e a disciplina. Todos que trabalham no projeto ficamos muito felizes com essa medalha da Ana Clara. Mesmo não sendo o principal foco do projeto, certamente é um resultado que nos enche de orgulho”, comentou.

Em Sete Lagoas, o Esporte na Cidade é realizado pela De Peito Aberto (DPA) por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte com patrocínio da Iveco. As aulas do projeto são gratuitas e acontecem às segundas e quartas-feiras sempre no contraturno escolar. O objetivo é que as atividades esportivas não interfiram no rendimento escolar do aluno. Participam meninos e meninas com idade entre 7 e 17 anos, desde que matriculados e frequentes na rede de ensino.

Com informações de Samuel Santos