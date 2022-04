Abertura de novos negócios de fabricação de chocolates cresce 57% em dois anos

Mercado de chocolate segue em alta atraindo novos empreendedores

Na contramão da crise, o número de pequenos negócios que atuam no setor de fabricação de produtos derivados do cacau e chocolates cresceu durante a pandemia da Covid-19. De acordo com levantamento feito pelo Sebrae a partir de dados do CNAE, registrados pelo Ministério da Economia, houve um incremento de 57% na abertura de novos negócios nesse segmento em 2021 quando comparado ao resultado de 2019. Enquanto no ano anterior à crise foram abertas 1.526 MPE, no ano passado esse número alcançou 2.397 novos pequenos empreendimentos, a maioria deles (2.319) constituída por microempreendedores individuais (MEI).

Os dados obtidos pelo Sebrae mostram que o fechamento de pequenos negócios no mesmo período foi menor em relação ao volume de novas empresas abertas. Enquanto foram criados 1.847 pequenos negócios no setor de fabricação de chocolates em 2020, no mesmo ano foram 567 empresas fechadas. Já em 2021, a diferença foi ainda maior, com 2.397 aberturas contra 883 fechamentos.

Páscoa de oportunidades

Com a proximidade do domingo de Páscoa deste ano, marcado para o dia 17 de abril, os donos de pequenos negócios que atuam no setor já estão mobilizados para lançar catálogos especiais, iniciar encomendas e divulgar seus produtos nas redes sociais. Para potencializar ainda mais as vendas, o Sebrae Minas selecionou algumas dicas para os empreendedores que querem faturar mais nessa época do ano:

Fique por dentro das tendências. Invista sempre em novos sabores e técnicas.

Analise seu histórico de vendas e estabeleça metas.

Defina o seu cardápio e desperte o desejo e a confiança do seu público. Inclua informações como: sabores, tamanhos e pesos dos produtos, além dos contatos da empresa, canais de venda, forma de pagamento e preço.

Atenção com a precificação: Para calcular o preço dos produtos, conheça bem o perfil do seu cliente, para saber o que ele espera.

Invista em fotos de qualidade. Prefira uma iluminação natural (o flash pode distorcer as cores originais dos produtos), invista no cenário e faça fotos em vários ângulos.

Aposte nos canais digitais para divulgar, relacionar e vender. Lembre-se que para cada tipo de canal exige uma forma adequada de comunicação.

Ofereça comodidade ao cliente. É essencial calcular os custos e planejar a logística.

Assessoria de Imprensa Sebrae Minas