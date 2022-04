Professor se descontrola, bate em carteira e xinga aluno de ‘lixo’ em Sete Lagoas

Um professor foi demitido depois que um vídeo o mostra agressivo, gritando e batendo na mesa de um aluno. As imagens ganharam repercussão nas redes sociais.

O caso ocorreu nessa segunda-feira (4/4) na Escola Estadual José Evangelista França, no Bairro Nossa Senhora do Carmo, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O vídeo mostra o homem chamando o estudante de “vagabundo” e “lixo”.

Em resposta à reportagem, no fim da manhã, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) não informou mais detalhes sobre o episódio mas disse que acompanha o caso. “Esclarecemos que a equipe de inspeção escolar está apurando o caso, para ouvir as partes envolvidas e avaliar quais medidas serão tomadas, incluindo a possível dispensa do profissional”, disse por meio de nota.

No início da tarde, a pasta informou sobre a demissão. “Após apuração do serviço de inspeção escolar, que ouviu as partes envolvidas, o servidor teve o seu contrato rescindido”, finalizou.

