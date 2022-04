Concursos públicos previstos em Minas devem oferecer salários de até R$ 8,5 mil; confira

Novos editais de concursos públicos em Minas Gerais devem ser publicados com salários de até R$8,5 mil. O mais aguardado é o da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

A banca já foi definida, o que aumenta a expectativa dos participantes. Isso porque ALMG está há cerca de sete anos sem publicar editais de concursos públicos. “O concurso da ALMG é um dos mais aguardados. De lá para cá, ocorreram muitas aposentadorias, especialmente, pela reforma da previdência dos servidores públicos. Por isso, a previsão é de que mais vagas sejam abertas”, explicou, o professor Matheus Miranda do Approbare.

A ALMG oferece cargos para terceiro grau completo mas não exige formação específica. “Essa é uma característica muito democrática. Ou seja, uma pessoa que tem graduação em qualquer área pode usar o curso superior para tentar o cargo como, por exemplo, de consultor legislativo”, explicou.

Com a escolha a banca definida, o professor espera que o edital seja publicado até o fim do primeiro semestre. “O concurso da assembleia é um dos muitos previstos para este ano e pode movimentar, de forma geral, mais de 3 mil participantes”, aponta. Os salários podem variar entre R$4,5 mil e R$8,5 mil.

Outro concurso bastante esperado é o do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O edital pode ser publicado entre março e abril de 2022. “O concurso do TJMG deve oferecer salários a partir de R$ 3 mil para nível médio e R$4 mil para nível superior. São muitos os cargos: serviço social, analista, psicólogos, médicos, engenheiros, enfermeiros”, disse Dalete Teixeira, também professora do Approbare.

Ela explica que ainda devem ser publicados os editais dos concurso pelo IPSEMG, Fhemig, Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, INSS e Polícia Civil de Minas Gerais.

Com Itatiaia