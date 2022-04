Boletim Covid: Com apenas dois casos registrados hoje, taxa de ocupação de leitos continua em queda em Sete Lagoas

Nesta terça-feira, 5 de abril, há apenas seis pacientes em leitos Covid no município, todos de Sete Lagoas

Sete Lagoas chega a 35.465 contaminações por Covid nesta terça-feira, 5 de abril, com mais dois casos confirmados: uma mulher e um homem. Não há óbitos registrados no município desde o dia 25 de março. São 677 óbitos, 312 pessoas em monitoramento, 12 em isolamento domiciliar e 16.641 que já tiveram esse acompanhamento concluído. São três internados com resultado positivo e três aguardando exames, 62.305 testes negativos e 34.772 casos de cura.

Há três pacientes em UTI, todos de Sete Lagoas, e três em enfermaria, também todos de Sete Lagoas. No Hospital Nossa Senhora das Graças são quatro internados, um em leito de UTI do SUS, além de dois internados em UTI neonatal, sendo um com resultado positivo e outro aguardando exames. No Hospital Municipal há dois internados, ambos em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) segue em queda, hoje em 30%, mesmo índice considerando apenas leitos do SUS.

A 1ª dose foi aplicada em 185.822 adultos e a 2ª dose em 176.458. Até o momento foram 5.814 aplicações de 1ª dose da Janssen, 13.869 crianças com 1ª dose e 4.296 com 2ª dose, com 84,2% da população com 1ª dose e 74% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a dose de reforço foi aplicada em 97.457 pessoas, 52% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). Ao todo, 483.716 doses já foram aplicadas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus