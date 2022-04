Atividades no Quintal do Boi da Manta estão voltando

Na segunda-feira (25), o Quintal boi da Manta receberá às 19h30min o espetáculo, “1 Minuto pra dizer que te amo” do grupo Artpalco, de Araguaína – TO.

Com texto de Luiz Navarro, no espetáculo narra a história de Lúcio e seu pai, que sofre de Alzheimer. Eles embarcam numa aventura lúdica em busca das melhores lembranças, e se deparam com conflitos, mesmo com a certeza de que só um amor incondicional é capaz de transformar todas as adversidades.

Os ingressos antecipados já estão à venda pela chave Pix: CNPJ: 14877092000105 – Enviar o comprovante para WhatsApp: (31) 99201 7067 juntamente ao seu nome.



1 Minuto pra dizer que te amo

Elenco: Luiz Navarro e Fell Silva

Produção: Grupo Artpalco – Araguaína – TO

Realização : Quintal do Boi da Manta

Produção Local: Branca Produções e Alex Fabiano (Ovorini)

Informações: (031) 9 9201 7067

