Maxion Montich oferece 10 vagas para jovens em Sete Lagoas (MG)

Companhia tem inscrições abertas para curso gratuito de qualificação profissional.

A Maxion Montich está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. São 10 vagas disponíveis para jovens residentes próximos à empresa, com idade mínima de 18 anos e renda per capita de meio salário mínimo.

A iniciativa é fruto de um convênio firmado entre a empresa e o Formare, programa de qualificação profissional para jovens em vulnerabilidade social, da Fundação Iochpe.

Veja abaixo mais informações sobre as inscrições:

Empresa: Maxion Montich

Local: Sete Lagoas (MG)

Quantidade de vagas: 10

Curso: Assistente de Produção Industrial e Soldagem

Período de inscrições: até 8 de maio

Requisitos: ter 18 anos completos até 4 de julho; ter concluído o Ensino Médio na rede pública; ter renda per capita de meio salário mínimo; não ter parentesco de 1º grau com colaboradores da empresa.

Benefícios: bolsa auxílio de meio salário mínimo; seguro de vida; alimentação na empresa; transporte; uniforme.

Inscrição: https://avaformare.org.br/cadastro/

Sobre a Fundação Iochpe: organização sem fins lucrativos, mantém há mais de 30 anos o Programa Formare, referência no Brasil como iniciativa social que proporciona formação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade. Mantido em parceria com empresas de médio e grande portes, oferece cursos de formação inicial para o mercado de trabalho a jovens de famílias de baixa renda do ensino médio matriculados em escolas públicas. Em mais de 30 anos, por meio do trabalho de educadores voluntários, o programa já formou 24 mil jovens, dos quais mais de 80% inseridos no mercado de trabalho. Os cursos são certificados pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

Números Formare:

Unidades: 67 | Empresas parceiras: 44 | Jovens impactados em 2021: 1100| Educadores voluntários atuantes em 2021: 4028 | Cobertura nacional: 48 municípios em 12 Estados do Brasil | Duas unidades no México.