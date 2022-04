Atlético: Hulk vê decisões de ‘El Turco’ no início do ano como cruciais na busca pelo título da Libertadores

Já em solo colombiano, o Atlético fechará nesta terça-feira (5), às 18h (hora de Brasília), a preparação para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. Na quarta (6), às 21h, no estádio Manuel Murillo Toro, o Galo encara o Tolima. Os outros dois adversários do grupo D são América e Del Valle, do Equador.