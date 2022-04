Gabarito das provas do processo seletivo para cargos da área da Saúde foi divulgado

Foi publicado no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg.gov.br/ diario-eletronico) desta segunda-feira, 4 de abril, o gabarito preliminar das provas do processo seletivo da Prefeitura de Sete Lagoas que oferece vagas para diversos cargos na Secretaria Municipal de Saúde. O prazo de recursos (online ou via Correios) para esta fase do processo fica aberto até esta quarta-feira, 6.

No total, são 125 vagas com salário base variando entre R$ 1.097,46 e R$ 2.588,22. A seleção conta com prova objetiva e prova de títulos. A prova objetiva foi aplicada no última domingo com 40 questões envolvendo Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação de Saúde e Específica. Já a prova de títulos terá valor máximo de cinco pontos.

Com base na alteração da legislação dada pela Lei Complementar 263/2022, em que os servidores da Secretaria Municipal de Saúde se enquadram, os servidores dos cargos de nível fundamental, médio e técnico fazem jus a uma gratificação de até 40%, e dos cargos de nível superior de até 100% do seu respectivo salário base.

RECURSOS

Cada um dos pedidos de revisão deverá ser formulado através de um formulário eletrônico de recurso, o qual deverá ser preenchido/digitado na área do candidato, no site www.objetivas.com.br, seguindo as orientações da página. Quem escolher a opção via Correios deve postar até às 17 horas desta quarta-feira, 6, por meio de AR (Aviso de Recebimento) para o endereço da Objetiva Concursos (rua Casemiro de Abreu, nº 347, bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP 90420-001).

VAGAS

O processo é destinado à contratação temporária e à formação de cadastro de reserva para nível médio e superior nos seguintes cargos: Agente Administrativo (12); Almoxarife; Assistente Social (1); Bacteriologista; Cirurgião Dentista (6); Condutor de Veículos (8); Educador Físico (1); Enfermeiro (6); Farmacêutico Bioquímico (7); Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo (1); Médico Anestesista (1); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Cirurgião Pediatra (1); Médico Clínico (2); Médico Gastroenterologista (1); Médico Generalista (20); Médico Ginecologista (1); Médico Infectologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (2); Médico Pneumologista (2); Médico Psiquiatra (1); Médico Radiologista (1); Monitor de Atividades Terapêuticas; Nutricionista (2); Psicólogo (2); Técnico de Laboratório; Técnico de Radiologia (4); Técnico em Enfermagem (32); Técnico em Saúde Bucal (5); e Terapeuta Ocupacional.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom