Estado entrega mais de 1 milhão de vacinas contra Covid para idosos

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), iniciou nesta segunda-feira (4/4), a distribuição de 1.023.850 vacinas contra a covid-19 da Janssen. A remessa é destinada à aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) em pessoas de 70 a 79 anos de idade.

As vacinas são do lote 98, enviado pelo Ministério da Saúde, acrescidas de reservas técnicas de remessas anteriores do mesmo imunizante. Para melhor preservação, os imunobiológicos serão retirados pelas Unidades Regionais de Saúde na Central Estadual de Rede de Frio mediante agendamento. A equipe de Belo Horizonte já retirou o quantitativo destinado ao município na tarde desta segunda-feira.