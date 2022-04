Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria recebe 1º Festival de Mágica de Sete Lagoas

Festival acontece no próximo sábado, dia 09, com 4 sessões.

Com o desejo de fomentar cada vez mais a cultura da cidade, com espetáculos, shows, aulas de teatro, canto, hip-hop, musicalização, o Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria recebe no próximo dia 09 de abril, o 1º Festival de Mágica de Sete Lagoas.

O evento voltado para todas as idades, chega com o objetivo de divertir e entreter o espectador, com mágicas bem elaboradas e preparadas pra deixar todos de boca aberta, sem falar no humor, de uma forma bem irreverente para fazer todo mundo sorrir. São 5 mágicos profissionais, Tonny Odahkan, Luis Fosc, Mágico Mister Willian, Mágico Henderson, Mágico Sandro, cada um com seu próprio estilo e performance de apresentação.

Wilian Alves, o idealizador do projeto, mais conhecido como Mágico Mister Wilian, desde muito cedo tem desenhado o seu próprio destino. Com apenas nove anos de idade, em 1998 ele sempre soube que a mágica estaria presente em sua vida pois, antes mesmo de entrar na adolescência, já fazia suas próprias apresentações em bares e restaurantes.

Sempre estudioso da arte mágica, hoje Mister Wilian é um dos mágicos mais importantes do país. Com mais de 20 anos atuando como mágico profissional para eventos sociais e corporativos, Wilian tem em seu curriculum mais de cinco mil apresentações pelo Brasil. Talento, carisma e simpatia são aliados a muito humor e inovação.

O Festival acontece no próximo sábado, dia 09 de abril com 4 sessões, sendo elas às 10h, 12h, 14h e a última às 16h.

Serviço

1º Festival de Mágica de Sete Lagoas

Local: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Aleixo Lanza, 41, Canaã)

Dia: 09 de abril de 2022

Sessões: 10h – 12h – 14h – 16h

Ingressos antecipados a R$20, na hora R$60 adultos e R$30 meia entrada.

Onde comprar:

Cooperlíder Proteção Veicular (Professor Abeylard, 161, Centro)

Doce Infância (Santa Helena, 160, Centro)

Catavento (Dr. Avelar, 180, Centro e no Shopping Sete Lagoas Loja)

CreFácil (Teófilo Otoni, 914, Centro – Antonio Olinto, 645, Centro)

Informações: (31) 99172-3300

Com informações de preqaria Cia de Teatro