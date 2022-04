Sicoob Credisete é destaque nacional com o prêmio Sicoob Cadência Comercial, em Maceió

O desempenho do Sicoob Credisete no ano passado foi destaque nacional. Esta constatação foi consolidada com o prêmio Sicoob Cadência Comercial – 2021 recebido no dia 22 de março em solenidade realizada em Maceió, capital de Alagoas.

Disputam esta premiação cooperativas do Sistema Sicoob de todo o país levando em consideração várias iniciativas e ações comerciais, operacionais e de relacionamento. São avaliados, por exemplo, o volume das operações de crédito, abertura de contas e carteira de produtos.

Para receber o prêmio Sicoob Cadência Comercial – 2021 o Sicoob Credisete foi representado pela Gerente de Negócios, Adriana Teixeira. Ela não esconde orgulho de fazer parte de uma equipe, que faz a cooperativa genuinamente sete-lagoana cada vez mais forte.

“Tudo isso é fruto do trabalho que preza a transparência, ética e ajuda mútua. Parabéns ao timaço do Sicoob Credisete. Tenho imensa satisfação em fazer parte desta cooperativa, realmente comprometida com os associados e focada no desenvolvimento local e regional”, comentou Adriana Teixeira.

O Sicoob Credisete continua evoluindo em todas as suas áreas de atuação também em 2022. Além de oferecer ferramentas eficientes para operações digitais, a cooperativa têm quatro agências em Sete Lagoas e outras sete nos seguintes municípios: Baldim, Capim Branco, Fortuna de Minas, Inhaúma, Jequitibá, Prudente de Morais e Santana de Pirapama.