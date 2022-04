Pauta com mais de 10 projetos e sessão sobre o Dia da Terra na agenda dos vereadores para a semana

Em mais uma Reunião Ordinária que acontece nesta terça-feira (05), às 9h, os vereadores vão encontrar uma pauta com 11 itens para ser votados. Ainda na agenda de trabalho dos parlamentares, na quarta-feira (06), às 14h, está a realização de uma Reunião Especial que vai abordar o Dia Mundial da Terra. Os dois eventos serão transmitidos pelos veículos de comunicação da Câmara.

Para a Reunião Ordinária, além da pauta, serão apreciadas 161 proposições entre Requerimentos, Pedidos de Providências e Moções. No aguardo de votação, um dos textos é o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 51/2021, de Marli de Luquinha (MDB). A proposta “dispõe sobre a comunicação por parte dos condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres sobre os casos de violência doméstica e familiar, no âmbito do munícipio de Sete Lagoas”.

Pensando em mais inclusão, Gilson Liboreiro (SD) protocolou para a sessão o PLO 280/2021. A intenção é determinar “a instalação de dispositivo de áudio para reprodução sonora de preços consultados em hipermercados, supermercados e demais estabelecimentos comerciais no município de Sete Lagoas”.

De autoria do vereador Ivson Gomes (Cidadania) será apreciado o Anteprojeto de Lei (APL) 511/202. O texto “dispõe sobre a obrigatoriedade de instituir avaliação vocacional aos alunos do ensino médio de das escolas públicas e particulares de Sete Lagoas”.

Na agenda de trabalho desta semana está marcada, também, na quarta-feira (06) uma Reunião Especial para debater o Dia Mundial da Terra, a pedido do vereador Rodrigo Braga (PV). A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2009 e oficialmente é celebrada em 22 de abril. O objetivo é incentivar governos de países, órgãos da ONU, sociedade civil, organizações não-governamentais e demais entidades a desenvolver consciência sobre a importância de preservação do meio ambiente.