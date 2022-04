Covid: No final de semana Sete Lagoas registrou 16 novos casos e tem queda na taxa de leitos de UTI

Sete Lagoas chega a 35.463 contaminações por Covid nesta segunda-feira, 4 de abril, com mais 16 casos confirmados: dez mulheres e seis homens. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas. São 677 óbitos, 318 pessoas em monitoramento, 13 em isolamento domiciliar e 16.615 que já tiveram esse acompanhamento concluído. São três internados com resultado positivo e cinco aguardando exames, 62.277 testes negativos e 34.769 casos de cura.

Há quatro pacientes em UTI, todos de Sete Lagoas, e quatro em enfermaria (três de Sete Lagoas e um de Pompéu). No Hospital Nossa Senhora das Graças são cinco internados, dois deles em UTI, sendo um em leito do SUS, além de dois internados em UTI neonatal, sendo um com resultado positivo e outro aguardando exames. No Hospital Municipal há três internados, dois deles em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) caiu hoje para 36,3%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a taxa também caiu e está em 30%.

Vacina contra o sarampo

O Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde informa que, até o momento, não recebeu do Ministério da Saúde as doses da vacina triviral para a 8ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, voltada para crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores da Saúde. Inicialmente, a campanha vai de 4 de abril a 3 de junho, sendo o dia D de mobilização social, 30 de abril. Assim que o Município receber essas doses um cronograma será divulgado. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus