Fhemig contrata profissionais em Barbacena e Belo Horizonte

Processos seletivos simplificados buscam médicos e outros profissionais

Começam nesta segunda-feira (4/4) as inscrições para dois processos seletivos simplificados da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Na Zona da Mata, o Complexo de Barbacena oferece seis vagas para médicos de diversas especialidades. Interessados devem preencher currículo eletrônico na página da Fhemig: www.fhemig.mg.gov.br, no menu “Como ingressar na Fhemig”, até o dia 18/4. O edital está disponível em: https://bityli.com/WFkUng.