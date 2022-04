Neste domingo tem final da Copa Master dos 50TÕES, em Sete Lagoas

Depois de pouco mais de dois meses de competição, a primeira Copa Master Dos 50TÕES tem sua final programada para domingo, entre o Centenário do Bairro Progresso e o Santa Cruz de Curvelo, que eliminaram na semifinal o União de Cordisburgo e o Bosque, respectivamente.

O palco da grande final será a Arena do Jacaré, marcado para domingo (3), às 15h30.

Segundo informações há uma grande mobilização na cidade de Curvelo, com organização inclusive de caravanas, para prestigiar e empurrar o Santa Cruz nessa grande decisão.

O técnico Jairo convocou todos os atletas inscritos inclusive o volante Lêla,que por muitos anos defendeu o Democrata e também o Aílton, meio campista revelado pelo Atlético, que jogou também no São Paulo, Cruzeiro e Benfica de Portugal.

No time do Centenário, a mobilização não é diferente com muita empolgação e euforia por ter chegado a esta final de forma surpreendente, com muitos comentários no bairro já que é o time do bairro Progresso, que fica próximo ao estádio, onde acontecerá a final. O presidente do time é Orlando da horta, pessoa muito humilde porém muito conhecida e a expectativa é de um grande público no jogo, deste domingo.

O técnico Carlinhos Bombinha também muito conhecido na região, fez muito sucesso quando jogava principalmente pelo chute muito forte, terá também todos os jogadores à sua disposição.

No domingo a expectativa é de um grande jogo na Arena do Jacaré, na final da primeira Copa Master dos 50TÕES.