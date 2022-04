Prefeito Duílio de Castro oficializa mudança no comando da Secretaria de Saúde de Sete Lagoas

A mudança foi formalizada em solenidade realizada no gabinete do prefeito Duílio de Castro. Participou do evento um grupo de servidores que representaram todos os setores da Secretaria de Saúde.

O prefeito Duílio de Castro oficializou, na tarde desta sexta-feira, 1º de abril, a mudança de comando da Secretaria Municipal de Saúde. A troca foi necessária após a exoneração, a pedido, do médico Dr. Flávio Pimenta. No primeiro momento, o servidor efetivo Francis Henrique da Silva terá um prazo de 30 dias para coordenar a transição até que o também médico Dr. Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes assuma definitivamente o cargo.

Dr. Flávio Pimenta foi secretário municipal de Saúde desde o início da primeira gestão Duílio de Castro, iniciada em maio de 2019. “Esses quase três anos à frente da Secretaria de Saúde me ensinaram muito. Apesar de já conhecer o sistema público de saúde, pelo olhar de quem está na assistência, participar da gestão foi uma experiência transformadora, tanto pessoal, quanto profissionalmente, especialmente por ter estado à frente da condução da maior pandemia que a humanidade já viveu”, comentou Dr. Flávio Pimenta.

Especialista em ginecologia, foi gestor do SUS durante o maior desafio da saúde pública de todos os tempos. A pandemia da Covid-19 provocou grandes desafios, mas Sete Lagoas foi considerada uma das cidades do país onde as ações de combate à doença e assistência ao cidadão foram melhor planejadas. “Em um momento em que ninguém, em lugar nenhum do mundo, sabia exatamente o que fazer e como agir, precisávamos trabalhar com agilidade, pois sabíamos que vidas estavam em risco. Hoje, consigo fazer um balanço positivo de nossa atuação, pois, por mais triste que tenha sido perdermos tantas vidas, nenhum paciente se foi por falta de assistência. Hoje, entrego a Secretaria de Saúde a uma nova gestão, mas com a certeza de que bons frutos foram plantados e um legado de novas estruturas ficará para a cidade. Bons projetos estão encaminhados e uma nova mentalidade, de mais autonomia e autorresponsabilidade, fica plantada em cada servidor”, completou Dr. Flávio Pimenta.

A Secretaria Municipal de Saúde é a pasta mais pesada da Prefeitura e, neste primeiro momento, Duílio de Castro usa a estratégia de gestão compartilhada com a participação de Francis Henrique da Silva, com larga experiência na gestão pública, onde já foi secretário e Saúde e de Administração. Nos próximos 30 dias ele será responsável pelos atos administrativos, acompanhado de perto pelo futuro titular da pasta.

O novo secretário

Dr. Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes tem 35 anos, é especialista em dermatologia, formado há 7 anos pela Universidades Federal de Minas Gerais, casado e pai de três filhos. Foi coordenador da UPA durante 3 anos e atualmente é coordenador do SAMU, posto que assumiu em 2020. “Minha ligação com a Secretaria de Saúde é forte. Comecei na Atenção Primária e, sem seguida, assumi o desafio de coordenar a UPA e, posteriormente, o SAMU. Adquiri experiência, tenho noção da grandeza e importância do cargo, conheço boa parte das pessoas e sei como o sistema funciona. Estou com ótimas perspectivas para este novo desafio”, comentou.

O futuro secretário acredita que os investimentos e o planejamento durante esta gestão municipal colocaram a saúde pública de Sete Lagoas em outro patamar. Por isso, seu trabalho será na busca da consolidação de muitas ações que estão em andamento. “Não abro mão dos pilares: competência técnica, ética e humanidade. Daremos sequência a uma gestão de grandes conquistas e, por isso, assumo em um momento favorável em vários aspectos”, definiu.

A mudança foi formalizada em solenidade realizada no gabinete do prefeito Duílio de Castro. Participou do evento um grupo de servidores que representaram todos os setores da Secretaria de Saúde. “Agradeço ao Dr. Flávio Pimenta, que tem uma carreira consolidada na medicina e aceitou encarar esta missão. Considero sua gestão altamente vitoriosa, onde Sete Lagoas foi transformada em uma das principais referências em saúde de Minas Gerais. Confio muito no Dr. Marcelo Fernandes, que já demonstrou sua capacidade em funções-chave dentro do sistema. Seguiremos trabalhando muito por Sete Lagoas”, comentou o prefeito.

