Proteção: Minas vai desobrigar uso da máscara contra a Covid em locais fechados a partir de 1º maio

“Dentro ao nosso critério, temos muitos municípios aptos que a gente recomenda que não é obrigatório o uso da máscara em locais fechados. Mas agora a nossa meta, independente da vacinação, é que seja desobrigado a partir de 1º de maio. Fica aqui para a toda população que a gente consiga chamar o mês de abril como o último para encerrar esse momento crítico”, disse em entrevista coletiva concedida à imprensa.

O titular da pasta ainda informou que o Estado considera a queda no número de novos casos, que deve atingir o menor pico em breve, além do avanço da imunização. Em Minas, 8,8 milhões de pessoas tomaram a terceira dose até esta manhã, o que consiste em 53% do público-alvo.

Bacchereti também considerou que a recomendação deve incluir o uso em locais com grandes aglomerações, assim como em transportes públicos coletivos. “Há uma expectativa nossa que as escolas não precisem mais da obrigação, especialmente com o crescimento da vacinação infantil e com aplicação da segunda dose este mês. Mas vamos soltar as notas técnicas no decorrer do mês de abril, com a expectativa do crescimento da imunização”, concluiu.