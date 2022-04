Passando a Limpo: Arísio França apresenta FECONEX e ações do Grupo UAI em entrevista

O Passando a Limpo desta sexta (1º), recebeu Arísio Franca, Diretor do Grupo UAI Hoteis e Pousadas de Sete Lagoas e Região, que surgiu da união dos empreendimentos hoteleiros com foco na profissionalização dos serviços prestados, Arísio, no bate-papo com Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, apresentou mais uma ação do grupo: a FECONEX, Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas.

A iniciativa tem por objetivo apresentar e resgatar toda a potencialidade dos inúmeros setores econômicos de Sete Lagoas e, com isso, promover novamente na população uma sensação de pertencimento consciente do que a cidade gera e produz de bom. A FECONEX já é um sucesso de adesões de empresas da cidade e promete marcar calendário nos eventos corporativos de Sete Lagoas. A primeira edição da feira será entre os dias 17 a 20 de agosto, na Arena do Jacaré.

Grupo UAI

O Grupo UAI surgiu em 2017, de uma parceria com o SEBRAE, e buscou o fomento de parcerias entre os negócios. Frente às demandas que surgiram, as consultorias deram o suporte necessário para que os empreendimentos de Sete Lagoas trabalhassem de forma conjunta e pelo bem coletivo em vez de trabalhar como concorrentes. Depois de um ano de curso, esse esforço pela coletividade estava pronto para ser executado e já com grande adesão dos setores de eventos e gastronomia, até que veio a Pandemia.

Arísio informou que o Grupo UAI foi essencial para os negócios durante a Pandemia, uma vez que o setor foi um dos mais afetados pelas medidas da OMS. O fato de terem continuado a se reunir foi determinante para o que se considera agora como o retorno gradativo das atividades. Também foi possível planejar ações com razoável antecedência.

Em suas falas, Arísio destacou o quão desafiador foi o momento pandêmico para o setor hoteleiro e de bares e restaurantes. E mencionou que os números começam a melhorar e dar sinais de que as ações desempenhadas podem vir a ter o sucesso almejado. Ainda segundo Arísio, Sete Lagoas estava em carência de um evento dessa natureza depois de já ter sido palco de muitos outros grandes feitos como a Exposete, que cumpria esse papel de destacar os pontos fortes da cidade.

