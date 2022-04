Mundial do Qatar: Brasil conhece adversários na fase de grupos da Copa do Mundo; confira como ficam as chaves

Durante a cerimônia, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, falou a respeito da importância de mais um Mundial de seleções.

“Essa Copa será a melhor de todos os tempos. O maior espetáculo da terra, com mais de cinco bilhões de pessoas assistindo ao redor do mundo, todos estarão de mão dadas, unidos, no Qatar. Parabéns para as seleções já classificadas, vocês todas são vencedores”, afirmou, deixando uma mensagem de paz por meio do futebol.

“Agora, nos tempos atuais que estamos vivendo, temos um mundo dividido. Precisamos de ocasiões para unir as pessoas para celebrar a vida. E a Copa do Mundo é exatamente isso. Nós pedimos, o mundo pede, a comunidade do futebol pede, para todos os líderes, parem com os conflitos, cessem as guerras, promovam a paz, porque queremos que essa seja a Copa da união. Aproveitem a Copa do Mundo”, comentou.