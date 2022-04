Boletim: Sete Lagoas chega a uma semana sem óbitos por Covid-19

Na próxima semana as salas de vacinação do município aplicam as doses contra a Influenza

Sete Lagoas começa o mês de abril contabilizando 35.447 contaminações por Covid com mais seis casos confirmados: três mulheres e três homens. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas. O município chega a uma semana sem óbitos por Covid. São 677 óbitos, 305 pessoas em monitoramento, 11 em isolamento domiciliar e 16.615 que já tiveram esse acompanhamento concluído. São sete internados com resultado positivo e três aguardando exames, 62.218 testes negativos e 34.753 casos de cura.

Há seis pacientes em UTI, todos de Sete Lagoas, e quatro em enfermaria (dois de Sete Lagoas, um de Funilândia e um de Pequi). No Hospital Nossa Senhora das Graças são seis internados, dois deles em UTI, sendo um em leito do SUS. No Hospital Municipal há quatro internados, todos em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) subiu para 54,5%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a taxa é de 50%.

Vacinação contra a gripe

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) de 2022 começa na próxima segunda-feira, 4. A Prefeitura vai disponibilizar 19 salas de imunização para receber os grupos prioritários. A imunização ganha grande importância já que, além de evitar complicações decorrentes da gripe provocada pelo vírus, evita a sobrecarga no sistema de saúde, que viveu momentos de saturação em função da pandemia da Covid-19 e também do surto da Influenza H3N2 ocorrido no fim de 2021 e início deste ano. A vacina Influenza trivalente que será disponibilizada é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

A primeira fase vai de 4 a 29 de abril com a seguinte definição em Sete Lagoas:

4 a 8 de abril – trabalhadores da saúde a população a partir de 80 anos;

11 a 15 de abril – trabalhadores da saúde e população a partir de 70 anos;

18 a 29 de abril – trabalhadores da saúde e população a partir de 60 anos.

A 1ª dose foi aplicada em 185.821 adultos e a 2ª dose em 176.402. Até o momento foram 5.814 aplicações de 1ª dose da Janssen, 13.630 crianças com 1ª dose e 3.568 com 2ª dose, com 84,1% da população com 1ª dose e 73,8% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a dose de reforço foi aplicada em 94.053 pessoas, 50,1% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). Ao todo, 479.288 doses já foram aplicadas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus