Evento vai marcar Dia Mundial do Autismo em Sete Lagoas

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo (2 de abril), foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em Sete Lagoas, a data não vai passar em branco neste sábado (2). Evento com muita informação e entretenimento será realizado às 9h, na Av. Maurilio de Jesus Peixoto, 386, no bairro Boa Vista. A entrada pela rua Artur Queiroga, ao lado do número 748 pelo estacionamento.

Na programação, palestras, guloseimas, música e muita alegria. “Venha aprender um pouco mais sobre o autismo, aprender a identificar sintomas e a maneira correta de cuidar. Será uma manhã maravilhosa. Teremos um desejum compartilhado. Traga o que puder de lanche”, convida a organização via assessoria de imprens