Prefeitura realizou o 1º passeio ciclístico para desmistificar a condução das mulheres.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans – realizou na quarta-feira (30), o primeiro Passeio Ciclístico, “A Prudência Veste Rosa”. Com uma média de 150 ciclistas, a bicicletada concentrou na Praça Dom Carmelo Motta (Praça da Feirinha), saindo pelas vias de Sete Lagoas.

O objetivo do evento foi desmistificar a condução das mulheres no trânsito, além de incentivar a prática do ciclismo na cidade. “As estatísticas mostram que a mulher é mais prudente e responsável no trânsito, se envolvendo menos em acidentes em relação aos homens. Segundo aponta a Seguradora Líder, que atende o pagamento do seguro DPVAT, na maioria dos casos que envolvem vítimas do sexo feminino, elas estão como pedestres ou passageiras, e em pouquíssimos casos, como condutoras”, afirma Daniela Maia, diretora do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans.

Com o propósito de reconhecer esse fato, a organização pediu que os(as) participantes enfeitassem suas bikes de rosa.

A pedalada foi noturna, e prestigiou as mulheres, condutoras conscientes e exemplares no trânsito, contando com a participação de muitos homens sensíveis à causa.

Confira o percurso feito pelos participantes: Praça da Feirinha / orla da Lagoa Paulino / rua Lassance Cunha / Museu Ferroviário / rua Santana / orla da Lagoa Boa Vista / av. José Sérvulo Soalheiro / av. Salvo Sanches Dumont / av. Norte Sul / rua Prof. Abeylard / Praça da Feirinha.