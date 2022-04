Servidor público municipal pode se inscrever para financiar casas no Residencial Lagoa Grande I

Serão abertas na próxima segunda-feira, 4 de abril, as inscrições para servidores públicos municipais de Sete Lagoas interessados em financiar casas do programa Casa Verde Amarela, do Residencial Lagoa Grande I. Serão 500 unidades habitacionais e o cadastramento de beneficiários aberto neste momento é exclusivo para este público. Todas as regras estão definidas em edital disponível em http://habitacaoservidores. setelagoas.mg.gov.br/.

A implantação do Lagoa Grande I está autorizada na região do bairro Cidade de Deus, nas proximidades onde está o Residencial Lagoa Grande II. O novo empreendimento terá 235 casas com 46,49 m², 250 com 52m² e outras 15 de 46,49 destinadas para pessoas com deficiência.

Os lotes, objeto deste projeto, serão alienados preferencialmente para agentes públicos municipais da Administração Direta e Indireta, assim considerados aqueles investidos na atividade pública até a data de publicação do edital, que se enquadrarem nas especificações contidas nos Grupos 1 e 2 do Programa Minha Casa Verde e Amarela e que não possuam outro imóvel urbano ou rural.

O Grupo 1 é formado por pessoas com renda familiar mensal bruta de até R$ 2.000 e o Grupo 2 reúne quem tem renda familiar de R$ 2.001 a R$ 4.000. Os interessados não podem ter sido atendidos por outro programa habitacional ou de regularização fundiária.

As inscrições serão realizadas por meio eletrônico e os dados cadastrais do candidato a beneficiário deverão contemplar informações necessárias à aplicação dos critérios de hierarquização, priorização e seleção, conforme disposto no edital. Quem omitir informações ou as prestar de forma indevida será excluído do processo.

Todos os candidatos aprovados nas condições exigidas pela Caixa Econômica Federal serão classificados por pontos garantidos por questões como participação no programa Auxílio Brasil, famílias que tenham crianças e adolescentes sob sua guarda, idade superior a 60 anos, agente público municipal com renda de até R$ 2.000, famílias em situação de coabitação involuntária e famílias residentes em áreas de risco.

As inscrições estarão abertas de 4 a 25 de abril no http://habitacaoservidores. setelagoas.mg.gov.br. O resultado final de seleção das famílias será publicado no Diário Oficial do Município e afixado nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Dúvidas e esclarecimentos exclusivamente pelo e-mail habitacaoservidores@ setelagoas.mg.gov.br.