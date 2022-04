‘Boi Bandido’ América anuncia a contratação do atacante Aloísio

Aloísio estava no futebol chinês desde 2014, quando foi contratado pelo Shandong Luneng. Ele ainda defendeu Hebei China Fortune, Guangdong South Tigers e Guangzhou Evergrande.

Durante três temporadas pelo Shandong Luneng, o “Boi Bandido” marcou 41 gols em 85 partidas. Depois, atuou por duas temporadas no Hebei China Fortune, com 20 gols em 37 jogos.

No Guangdong South Tigers, marcou 22 gols em 51 partidas durante as temporadas 2018 e 2019. E no Guangzhou, balançou as redes quatro vezes em 18 jogos, em 2020 e 2021.

Aloísio se naturalizou chinês e defendeu a seleção chinesa em cinco partidas, com um gol marcado diante da Arábia Saudita, pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo.