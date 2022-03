Homem morre após bater motocicleta em árvore na lagoa Boa Vista, em Sete Lagoas

Na quarta-feira, 31, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom, para atender acidente de trânsito com vítima fatal na lagoa Boa Vista, em Sete Lagoas. No local a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, já realiza o isolamento do local, além do SAMU para as providências.

A vítima identificada com iniciais R.S.V encontrava-se caído ao solo, sobre a calçada, na posição de decúbito dorsal e nas imediações à margem da via, foi localizada a Motocicleta Honda CBR 1000 de cor branca.

No local, testemunhas relataram para os militares, que momento antes do sinistro, visualizou a vítima em um bar situado na mesma avenida do local do acidente e que a vítima ao sair do local com a referida motocicleta, acelerou o veículo atingindo alta velocidade, que em seguida ouviu um barulho de um forte impacto.

A testemunha acrescentou para os militares que tomou conhecimento por populares, que após a vítima passar sobre uma faixa de pedestre em alta velocidade, perdeu o controle direcional da motocicleta e veio a chocar-se contra uma arvore plantada sobre a calçada e em seguida veio a cair ao solo. Foi constatado via sistema Copom, que a CNH da vítima, encontrava-se vencida há mais de trinta dias.

Redação com Agência Local de Comunicação 25º BPM