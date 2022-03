Assistência Social de Sete Lagoas, explica como funcionam diversos tipos de benefícios para a população

O Auxílio Natalidade é um benefício eventual, que se trata de uma prestação temporária, pago em dinheiro, por uma única parcela, no valor de R$ 500,00, para aliviar vulnerabilidade(s) gerada(s) pelo nascimento de membro na família. É necessário possuir Cadastro Único.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – dá continuidade à série “Você Sabia?”, com o objetivo de conscientizar a população sobre as ações da pasta. No quarto artigo da série, o tema é: Vale Natalidade. Confira!

O que é o Auxílio Natalidade e quem tem direito a receber?

O Auxílio Natalidade é um benefício eventual, que se trata de uma prestação temporária, pago em dinheiro, por uma única parcela, no valor de R$ 500,00, para aliviar vulnerabilidade(s) gerada(s) pelo nascimento de membro na família. É necessário possuir Cadastro Único.

O Auxílio Natalidade é regulamentado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) da Política de Assistência Social no município de Sete Lagoas, na forma da Resolução n° 16/2021 de 25 de Maio de 2021.

Qual o passo a passo para solicitar o Auxílio Natalidade?

1. O(a) solicitante deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) responsável por seu endereço com a documentação necessária em mãos para avaliação técnica.

Após avaliação técnica, se DEFERIDO, o processo de auxílio é encaminhado para o setor financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que fará o contato para realizar o pagamento.

O que é importante saber sobre o Auxílio Natalidade?

O Auxílio Natalidade só pode ser solicitado a partir de 60 dias antes da data prevista para o nascimento até 90 dias após o nascimento. Caso ocorra a morte da mãe, a família terá direito a receber o auxílio, devendo ser pago para o membro familiar que ficou legalmente responsável pela criança ou outra pessoa que afetivamente tiver vínculo com a família mediante termo de responsabilidade. Esta pessoa será a solicitante e deverá levar ao CRAS a documentação necessária juntamente com a

certidão de óbito.

O Auxílio Natalidade é pago por criança. Em caso de natimorto, independentemente da idade fetal do natimorto, o Auxílio Natalidade deverá ser concedido, bastando à mãe apresentar o registro de natimorto ou declaração de óbito fornecida pelo hospital.

O Auxílio Natalidade pode ser pago diretamente a outro integrante da família nos casos em que a mãe/requerente apresentar situações impeditivas de saúde ou de justiça, devendo autorizar seu representante mediante procuração (de próprio punho).

Documentação necessária para levar ao CRAS

• Carteira de Identidade original;

• Folha-resumo do Cadastro Único;

• Certidão de Nascimento da criança;

• Caso a solicitação seja ainda no período gestacional, deverá ser apresentado relatório médico e/ou cartão gestante, comprovando a idade gestacional da requerente e a data prevista para o parto.

Telefones para tirar dúvidas sobre o Auxílio Natalidade

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos: (31) 3776-5856 | 3772-7692 | 3772-9983

Funerária Central: (31) 3771-2517

CRAS I (JK, Centro e Barreiro): (31) 3775-2146 | 3773-5598 | 3775-2146

CRAS II (Bernardo Valadares, Arara e Jardim dos Pequis): (31) 3775-3293 | 3772-4114 | 3773-2537

CRAS III (Brasília, Monte Carlo, Várzea e Quintas da Varginha): (31) 3776-9304 | 3772-7742 | 3771-4542 | 3771-4542

CRAS IV (Montreal e Cidade de Deus): (31) 3776-2756 | 3776-5869

Agora você já sabe como funciona o Auxílio Natalidade. Ainda está com dúvidas? Basta ligar ou ir a uma unidade do CRAS ou até a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que fica na Rua Quintino Bocaiúva, 618, Centro, para mais esclarecimentos.

