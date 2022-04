Primeira fase da vacinação contra a gripe teve início hoje, segunda-feira (04)

Imunização dos idosos será em três etapas definidas por idade

Segundo o cronograma definido pelo Ministério da Saúde, a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) de 2022 começa na próxima segunda-feira, dia 4 de abril. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar 19 salas de imunização para receber os grupos prioritários definidos pelo calendário vacinal que, na primeira fase, inclui trabalhadores da saúde e idosos que, em Sete Lagoas, serão divididos por grupos de idade.

A imunização ganha grande importância já que, além de evitar complicações decorrentes da gripe provocada pelo vírus, evita a sobrecarga no sistema de saúde, que viveu momentos de saturação em função da pandemia da Covid-19 e também do surto da Influenza H3N2 ocorrido no fim de 2021 e início deste ano. A vacina Influenza trivalente que será disponibilizada é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

A primeira fase vai de 4 a 29 de abril com a seguinte definição em Sete Lagoas:

4 a 8 de abril – trabalhadores da saúde a população a partir de 80 anos;

11 a 15 de abril – trabalhadores da saúde e população a partir de 70 anos;

18 a 29 de abril – trabalhadores da saúde e população a partir de 60 anos.

O calendário define ainda que a segunda fase será entre 3 de maio e 3 de junho envolvendo os seguintes grupos: crianças (6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas, professores, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, forças de segurança, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário e população privada de liberdade em unidades prisionais.

CRIANÇAS

No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda aplicação da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Centros de Saúde : Manoa, São João, Progresso, Orozimbo Macedo, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia.

UBS : Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale

ESF : Catarina, Itapoã 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada.

