Dicas para administrar melhor as finanças

Manter as contas em ordem não é uma tarefa fácil. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos. Ainda, de acordo com o levantamento, o último ano apresentou recorde do total de endividados, registrando uma média de 70,9% das famílias brasileiras.

Uma das formas de evitar este cenário é administrar com sabedoria os recebíveis. Mas como, se já é difícil controlar um orçamento com tantas variáveis? A resposta é simples, mas difícil de praticar: basta controlar melhor os gastos e colocar um olhar mais técnico nas finanças. Poupar é um dos caminhos para aqueles que querem construir uma independência financeira, porém o mais importante é saber de que forma economizar.

Pensando nisso, o Maxxi Trainning Academy, com apoio do SEBRAE, vai oferecer um curso de finanças pessoais, gratuito, no próximo dia 11, às 19h30. As inscrições gratuitas, limitadas, devem ser feitas no site. O conteúdo programático é composto pelos seguintes temas: planejamento financeiro, separe suas finanças, planos e modelos de negócios, fontes de receitas, estrutura de custos, fixos e variáveis e fazendo seu plano de finanças no Canvas.

“Essa é a primeira vez que a nossa plataforma abre espaço para um curso de finanças pessoais. Entendemos que este é um tema que deveria estar presente em casa, entre pais e filhos, na escola e no dia a dia de todos. O que acontece, hoje, é que muito se esconde a situação financeira para agradar aos familiares ou para se mostrar à sociedade que está tudo bem. É importante se debruçar e avaliar. Só assim a qualidade de vida melhora”, finaliza o Gerente do Maxxi Trainning Academy, Leandro Mateus Vanni, ressaltando dez dicas que podem servir de apoio para aqueles que pretendem manter as contas em ordem essenciais:

1. Registre e monitore todos os seus gastos e despesas;

2. Antes de comprar, veja se você precisa mesmo daquilo;

3. Em todas as compras, negocie ou solicite descontos;

4. Antes de ir ao mercado, faça uma lista e siga-a corretamente;

5. Nos momentos de lazer, procure atividades gratuitas.

Sobre o Maxxi Trainning Academy

O Maxxi Trainning Academy surgiu em agosto de 2011, diante da necessidade de capacitação e atualização técnica dos profissionais do setor automotivo brasileiro. “A nossa proposta é uma resposta à complexidade técnica da indústria automotiva, que aumenta diariamente face às novas tecnologias e as exigências do mercado consumidor. Com o Maxxi Training Academy, o setor terá acesso às informações que hoje estão restritas a uma minoria”, explica o Presidente da Companhia DPaschoal de Participações, Luis Norberto Pascoal.

Até o momento foram realizadas mais de 690 edições de treinamentos presenciais (Feira do Conhecimento Técnico), todas oferecendo capacitação gratuita aos mecânicos. Nestes 10 anos foram mais de 130 mil certificações. Esta é uma das maiores movimentações de “educação profissional” do segmento automotivo brasileiro.

“O mecânico devidamente capacitado fará uma instalação mais eficiente, identificará avarias mais técnicas, aconselhará adequadamente o cliente e terá maior atenção às questões de responsabilidade ambiental, como o descarte correto de peças inservíveis e a troca de componentes apenas quando, de fato, houver necessidade”, diz o Gerente do Maxxi Trainning Academy, Leandro Mateus Vanni.

Alfapress Comunicações