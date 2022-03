Participação popular na tribuna foi um dos destaques da Reunião Ordinária desta semana, na Câmara

Acionando o Regimento Interno do Legislativo que prevê a participação popular, na tribuna, na última Reunião Ordinária do mês, três assuntos foram abordados por populares, nessa terça-feira (29). Doença de Parkinson, lei sobre os vigias do município e denúncia contra o SAAE foram abordados. Na pauta de votações os vereadores precisaram de uma Reunião Extraordinária para esgotar os projetos.

Servidor aposentado das Forças Armadas, Fábio Manffra, foi o primeiro a se manifestar para falar sobre a doença de Parkinson. Desde que foi diagnosticado, há dez anos, Fábio trata do tema para auxiliar outras pessoas. “É a segunda doença degenerativa que mais acomete pessoas no mundo”, justifica. A presença reforça a importância do Projeto de Lei Ordinária (PLO) 123/2021, de Rodrigo Braga (PV), que institui o mês da conscientização da doença de Parkinson.

Quem também subiu na tribuna foi Vagniton Antoniel, servidor da secretaria de educação, no cargo de vigia, que falou sobre a importância dos agentes para o município e pontuou possíveis distorções na lei que abarca os cargos. Por fim, o jornalista Abenar Oliveira se inscreveu para denunciar supostas irregularidades em processos de parcelamento no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Em todas as situações os vereadores prometeram estudos para atuarem da melhor maneira.

Das 21 propostas que estavam na pauta para votação, duas não foram votadas por um pedido de vistas apresentado pelo vereador Ivan Luiz (Patri). A Emenda Aditiva 01 ao Substitutivo 02/2022 e o texto do Substitutivo 02/2022 à Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município 01/2021. Para encerrar a tramitação de três projetos foi realizada uma Sessão Extraordinária. Foram votados e aprovados os Projetos de Lei Ordinária (PLO) 399/2021, 123/2022 e o Projeto de Lei Complementar (PLC) 02/2022.

Na sequência tem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Estou pedindo que o Poder Executivo olhe pelo povo do Bouganville I. O bairro clama por socorro. As ruas onde passam o transporte público precisam ser recapeadas. Peço encarecidamente, mesmo diante das dificuldades que a gestão tem, que o prefeito olhe para as ruas daquele bairro. E que a Codesel possa limpar as ruas que pertencem ao município.

Ismael Soares (PSD): Destacar que o castramóvel chegou a Sete Lagoas. O trabalho começou hoje. São 400 castrações gratuitas. Agradeço ao deputado Noraldino Junior, a Patrícia (Silveira) do CCZ e o prefeito que estão envolvidos para trazer bem-estar aos nossos animais. Sobre os animais daquele canil irregular são 23 animais adestrados para serem agressivos. Solicitei ao MP que abra inquérito e ação penal para custeio das despesas.

Heloísa Frois (Cidadania): Na sexta fomos ao CCZ verificar em quais condições os cachorros resgatados estavam. Foi um número grande e o CCZ não tinha todas as instalações preparadas. Tiveram que ficar em box separados porque são extremamente violentos. Difícil ver animais sociáveis que tiveram treinamento para matar, se preciso for. O que vimos no CCZ é que dentro das condições estão separados.

Caio Valace (Podemos): Na quinta-feira vamos fazer um ato importante que é o protocolo do credenciamento das associações de catadores de material reciclável na licitação do município. Todas associações podem participar, mas temos duas. Temos um déficit absurdo de coleta seletiva, mas estamos dando um passo importante na coleta seletiva da cidade. Estamos saindo do projeto embrionário para efetivar uma política pública da maior importância.

Janderson Avelar (MDB): Em minha campanha para vereador me comprometi a brigar para que a regularização fundiária acontecesse na cidade e hoje informo que essa regularização está se tornando realidade. O setor de regularização está se empenhando e a cada dia abre mais processos de regularização. É notório que temos falta de pessoal e equipamentos. Venho alinhando isso com o Executivo, essa necessidade.

Júnior Sousa (MDB): Na última semana passamos por uma situação desconfortável que foi destaque em todo o Estado. Fomos ao CCZ verificar as condições dos animais socorridos e resgatados. No Legislativo damos voz para a população e somos a voz dos animais. Me coloco com o os protetores e temos trabalhado de forma incisiva em políticas públicas para que fatos assim não ocorram mais. A gente precisa trabalhar para cuidar das vidas dos animais e temos proposto isso.

Sílvia Regina (PSC): Quero dar um recado, tivemos um episódio nas escolas, brigas nas escolas. Em conversa com o gabinete, fomos na secretaria de Educação, fomos no CAIC. Somos nós, pais, que temos que levar para aos filhos que isso não pode acontecer. Na época da gente tínhamos uma discussão e tomávamos um coro em casa. Vamos fazer palestras pela secretaria de educação para que isso seja feito. Ensinar qual a essência de uma adolescência, de uma criança porque isso pode acarretar em coisa séria.

Ivson Gomes (Cidadania): O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nunca irei abrir mão disso. Trouxe uma denúncia, na última reunião. Quando vi a denúncia, em um grupo de whatsapp, e vi que era grave, entrei em contato para analisar. Ali consegui ver que existia a irregularidade, sim. O que me deixou perplexo foi que ao invés desta Casa procurar entender e fiscalizar, a base preocupou em ser advogados do presidente do SAAE.

Pr. Alcides (PP): Umas das bandeiras que assumi a muito tempo tem, inclusive, a lei 41/3013 de nossa autoria que defende a conscientização, não descriminação e acolhimento dos portadores de Transtorno do Espectro Autista TEA, bem como a lei 8240/ 2013 que institui o dia de conscientização sobre o autismo. Ano a ano o gabinete faz uma ação de conscientização relacionada ao autismo porque no dia 2 de abril é o dia Mundial de conscientização e a abordagem que faremos será na sexta-feira, na Antônio Olinto, em frente ao Museu Ferroviário, distribuindo panfletos, exibindo faixas para conscientizar a população.

Ascom/Câmara Municipal