PM prende homens envolvidos com assalto aos Correios e recupera motocicleta de militar, em Pedro Leopoldo

Os militares da equipe de inteligência do 25BPM, fizeram diligência e após levantamentos descobriram localização do autor e da moto de um CB do CBMG que foi furtada no dia 21/03/22.

De posse destas informações, o TM 843, organizou uma operação em conjunto com as equipes de inteligência do 25BPM

Após atuação precisa dos militares, foram presos 02 indivíduos, e recuperado a moto do militar.Na casa ainda foram encontrados dois capacetes idênticos aos usados no assalto aos Correios.

Em parlamentação com os autores o mesmo confessou ser autor do assalto aos correios no dia 28/03/22 conforme reds: 2022-013217251-001, após intensa diligência logramos êxito em recuperar parte da carga roubada, sendo o B.O encerrado com a seguinte produtividade:

Produtividade: 02 autores presos, uma motocicleta do militar recuperada e pequena parte da carga do roubo recuperada

Com Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind