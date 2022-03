Semadetur explica como funciona a poda de árvores em Sete Lagoas

As autorizações são repassadas a uma empresa terceirizada, que executa o serviço conforme as recomendações presentes em cada autorização.

Este é o primeiro artigo de uma série para conscientizar sobre as ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur).

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) – estreia a série “Você Sabia?”, com o objetivo de conscientizar a população sobre as ações da pasta. No primeiro artigo da série, o tema é: Poda de árvores. Confira!

Qual o passo a passo para solicitar a poda de indivíduos arbóreos em calçadas públicas do município?

1º Preencha o requerimento disponível na Semadetur, na Cecon ou AQUI;

2º Protocole este requerimento acompanhado da cópia de um comprovante de residência do passeio onde a arvore está plantada e documentos pessoais de um responsável;

Feito isso, o requerimento será direcionado ao Setor de Poda e Supressão, que encaminhará um fiscal ambiental ao local para constatação da situação.

O relatório de fiscalização é encaminhado a um engenheiro florestal, que analisará e recomendará as intervenções necessárias para melhor adequação da árvore ao local, visando também a saúde do vegetal.

As recomendações deste profissional são transcritas na autorização ambiental para poda da árvore.

As autorizações são repassadas a uma empresa terceirizada, que executa o serviço conforme as recomendações presentes em cada autorização.

Viu só? São solicitados apenas documentos simples e não tem taxa! Mais informações: (31) 3776-9343.

por Ascom Prefeitura