Prefeitura é parceira em mutirão que vai castrar 500 cães e gatos gratuitamente até sexta-feira

Uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas, Governo de Minas e a organização não governamental (ONG) “Ajuda” fortalece o trabalho realizando pelo Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) durante todo o ano. Essa união de forças criou um mutirão de castração gratuita de cães e gatos em uma estrutura especial montada na Praça da Feirinha, no Centro, que vai até a próxima sexta-feira, 1º de abril.

A expectativa é castrar mais de 100 animais por dia e, para isso, uma equipe completa garante a triagem dos animais assim que os tutores chegam ao posto montado ao lado do ginásio coberto Dr. Márcio Paulino. “A meta é fazer a castração de 500 animais até a próxima sexta-feira. Esse movimento de tutores é motivo de muita alegria, já que estão conscientes sobre a necessidade de fazer o controle da população de cães e gatos em nossa cidade”, comentou o prefeito Duílio de Castro durante visita ao local.

A demanda de castrações em Sete Lagoas é enorme. Por isso, os tutores devem aproveitar essa oportunidade que, além de garantir o controle populacional dos animais provoca, consequentemente, diminuição dos casos de abandono. “Os tutores não podem perder essa oportunidade. Quem não fez o cadastro antecipado pode comparecer porque ainda existem senhas disponíveis. A castração só traz benefícios e esse procedimento em massa reflete na diminuição do abandono provocado pelos cruzamentos indesejáveis”, esclarece Patrícia Silveira, veterinária e coordenadora do CCZ.

O mutirão começou hoje e termina sexta-feira, sempre de 8h às 17h, mas o CCZ continua com as castrações durante todo o ano trabalhando em duas frentes. Os procedimentos são realizados na própria unidade ou ainda por meio do Castramóvel. Somente em 2021 foram mais de 2.300 procedimentos e a meta é bater o recorde este ano. “Para as castrações no bloco cirúrgico do CCZ é preciso fazer inscrição no site da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br) todo dia 15. Já o Castramóvel vai de bairro a bairro. Neste momento ele está no Montreal e no próximo mês vai para o Emília”, explica Patrícia Silveira.

A causa animal tem força na atual gestão municipal. Além dos serviços oferecidos ao cidadão, houve um grande investimento para a reestruturação do CCZ que, brevemente, será um hospital público veterinário.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom