Renovação: Marquinhos Santos espera renovar com o América: ‘ambas as partes têm interesse em dar continuidade’

Contratado em outubro de 2021 para comandar o América, Marquinhos Santos tem vínculo com o clube até maio deste ano. Mesmo diante das críticas de torcedores e após ser derrotado por 4 a 0 pelo Athletico-PR, em amistoso realizado na Arena da Baixada, nessa segunda-feira (28), o técnico acredita ter grandes chances de renovar com o Coelho.

“A expectativa é pela continuidade. Que se possa evoluir o trabalho, ter começo, meio e fim. O América entrou numa fase de grupos de Libertadores. A continuidade faz com que se possa colher resultados a médio e longo prazo, e é isso que um treinador busca. (…) Creio que com o tempo certo, as conversas terão evolução e acho que ambas as partes têm interesse em dar continuidade”, disse o treinador.

Após a goleada sofrida, o técnico prometeu uma melhora efetiva na postura da equipe, que vai estrear na fase de grupos da Libertadores no dia 6 de abril, contra o Independiente del Valle, às 19h, no Independência.