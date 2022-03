Campeonato Mineiro: Paulo Pezzolano pode se tornar primeiro técnico estrangeiro a ser campeão pelo Cruzeiro

O argentino Filpo Nuñez também comandou os azuis, só que em 1955 e 1970. Foram 12 vitórias, sete igualdades e 11 reveses pelo clube mineiro, contando as duas passagens.

Ao contrário dos outros três estrangeiros, Paulo Pezzolano vem recebendo elogios da diretoria, de seu elenco e da torcida, por recolocar a Raposa em uma decisão de Mineiro, após três anos (em 2019, o Cruzeiro superou o Atlético na final), e levar o time à terceira fase da Copa do Brasil.

O irônico é que Pezzolano pode não comandar o Cruzeiro na final. Por conta da confusão no clássico diante do Atlético, em 6 de março, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, o técnico terá que cumprir suspensão de quatro partidas. A Raposa ainda tenta um efeito suspensivo para o treinador.

Fonte: Hoje em Dia