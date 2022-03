Multicampeão: Atlético pode conquistar quarto título em quatro meses, caso supere o Cruzeiro

Em 2 de dezembro, a torcida alvinegra fez grande festa para celebrar o fim de um jejum de 50 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro. Nos 80 dias seguintes, o Atlético alcançou mais dois títulos nacionais: o bicampeonato da Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

Desde o início de 2021, o Galo disputou apenas uma competição em que não foi campeão: a Copa Libertadores. A equipe então comandada por Cuca chegou até as semifinais, mas acabou eliminada mesmo sem perder nenhum jogo durante toda a competição, ao empatar duas vezes com o Palmeiras.

Nas últimas quatro vezes que chegou até a final de alguma competição, o Atlético sempre foi campeão. Além dos já citados títulos da Copa do Brasil e da Supercopa, o time alvinegro venceu as duas últimas edições do Campeonato Mineiro.

Sem vantagem

Ao contrário das duas decisões estaduais anteriores, a deste ano será em jogo único. Embora tenha feito a melhor campanha da primeira fase, a equipe de “El Turco” Mohamed não tem qualquer vantagem. Se o clássico terminar empatado, o campeão mineiro será definido em disputa de pênaltis.

Nas semifinais, o Galo venceu os dois jogos contra a Caldense. O Cruzeiro, por sua vez, ganhou as duas partidas do confronto com o Athletic, depois de ter terminado a fase inicial na terceira colocação.

Embora tenha a possibilidade de comemorar mais um título com a camisa do Atlético num duelo com o arquirrival, o zagueiro Réver destacou outro “gosto especial” para a partida deste sábado.