Segurança: Deputada volta a ter escolta policial seis dias depois de receber novas ameaças de morte

Desde 19 de março a deputada teve a escolta de 4 militares suspensa, depois que o Serviço de Inteligência avaliou que não havia mais motivo para manter a proteção policial.

Em novembro do ano passado a deputada denunciou ter recebido mensagens com ameaças por defender a abertura de investigação sobre a morte de 26 assaltantes de banco que morreram no Sul de Minas, durante uma operação policial.

Fonte: Hoje em Dia