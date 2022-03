Pandemia: Brasil registra mais de 30 mil casos e 285 mortes por Covid-19 em 24 horas

O total de brasileiros que não resistiram à Covid-19 chegou a 659.241.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira (29). Nele, são consolidadas as informações enviadas por secretarias municipais e estaduais de saúde sobre casos e mortes associados à Covid-19.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes causadas pelo coronavírus registradas até o momento estão São Paulo (167.211), Rio de Janeiro (72.756), Minas Gerais (60.770), Paraná (42.912) e Rio Grande do Sul (38.015).